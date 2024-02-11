Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maça hazır. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Müsabaka, Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek.

11.02.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maça hazır.

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor'un Papara Park'ta saat 17.00'de karşılaşacağı müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Hatayspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:42:35. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement