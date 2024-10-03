Trabzonspor Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, topla ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Karadeniz ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON