Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı

Arda Güler de içindeydi! Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı

Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.