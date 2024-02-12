Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika
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Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Trezeguet'in şutu üst direkten döndü, Bardhi'nin serbest atışı ise kaleci Erce Kardeşler tarafından kurtarıldı.

12.02.2024 18:09
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Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandez, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Strandberg, Dele-Bashiru, Rivas, Halil Dervişoğlu

Sarı kartlar: Dk. 5 Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 15 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

9. dakikada soldan son çizgiye inen Trezeguet, topu Eren Elmalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu kornere çeldi.

34. dakikada Trezeguet'in ceza yayı kenarından yaptığı sert vuruşta, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Barhdi, tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

45+1. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Erce Kardeşler, sol tarafına uzanarak tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı.

Kaynak: AA

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