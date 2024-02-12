Trabzonspor, Atakaş Hatayspor\'u ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Trabzonspor, hafta içinde Gençlerbirliği ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Mehmet Can Aydın'ın yerine yeni transfer Meunier'i tercih etti. Umut Güneş'in yerine ise Berat Özdemir, görev aldı.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası finalinde mücadele eden Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.
Meunier ilk kez ilk 11'de
Trabzonspor'un ara dönemdeki tek transferi Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, ilk kez yeni takımında ilk 11'de forma giydi.
Gençlerbirliği maçında 46. dakikada Mehmet Can Aydın'ın yerine oyuna giren Belçikalı oyuncu, bu kez aynı futbolcunun yerine 11'de sahaya çıktı.
Umut Bozok affedildi
Trabzonspor'da 19 Ocak'ta kadro dışı kararı açıklanan Umut Bozok, affedilmesinin ardından dün bordo-mavili takım ile idmana çıkarken Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna da dahil edildi.
En son ligin 10. haftasındaki VavaCars Karagümrük maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan Umut Bozok, 14 hafta aradan sonra kadroda kendine yer buldu.
Trezeguet, 10 numaralı formasıyla
Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı giydi.
Trezeguet'in talebinin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmesinin ardından oyuncu, 10 numaralı yeni formasıyla sahaya çıktı.
Trabzonspor, taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde çok az sayıda taraftar maçı izledi.
Halil Dervişoğlu 11'de
Atakaş Hatayspor'da ise yeni transfer Halil Dervişoğlu, ilk 11'de görev yaptı.
Kiralık olarak Galatasaray'dan kadroya dahil edilen genç golcü, yeni takımında ilk kez forma giydi.
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