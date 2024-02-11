Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor\'u ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Maç, Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor, son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçta kötü gidişatına son vermek istiyor. Ancak Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, maçta görev alamayacak.

11.02.2024 10:21
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, yarınki maçta görev alamayacak.

Kaynak: AA

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