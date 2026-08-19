Trabzonspor Avrupa'da 720 Gün Sonra - Son Dakika
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Trabzonspor Avrupa'da 720 Gün Sonra

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Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçta 720 gün aradan sonra Avrupa Kupalarında sahne alacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor, 720 gün sonra Avrupa kupalarında bir karşılaşmaya çıkacak.

En son 29 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile sahasında karşılaşan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavili takım, Avrupa'ya bir sezon ara verdi.

2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.

Son galibiyeti 748 gün önce

Trabzonspor, Ferencvaros'u mağlup etmesi halinde Avrupa Kupaları'nda 748 gün sonra galip gelecek.

Bordo-mavililer, en son 1 Ağustos 2024'de UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenerek elde etmişti.

Fatih Tekke, Avrupa'da ilk kez

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa Kupası maçına çıkacak.

Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verecek.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşıdı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Tekke yönetiminde 2025-2026 sezonunu 3. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Tekke, bir sezon aradan sonra bordo-mavili takıma Avrupa'da oynama hakkı elde ettirdi.

Ferencvaros ile 2. eşleşme

Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile ikinci kez eşleşti.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybetmiş, evinde 1-0 galip gelmişti.

Karadeniz ekibi, 10 puanla lider Ferencvaros ve averajla ikinci sırada bulunan Monaco'nun ardından grubu 9 puanla 3. sırada bitirmişti.

Kaynak: AA

Ferencvaros, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Avrupa'da 720 Gün Sonra - Son Dakika

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