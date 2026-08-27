Trabzonspor Avrupa'da Yenilmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor Avrupa'da Yenilmeye Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Ferencvaros'a 4-0 yenilerek Avrupa kupalarındaki 756 günlük galibiyet hasretini sürdürüyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

En son 1 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı St. Gallen'e evinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu elendi.

2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakke elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazandı.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 4-0 kaybederek elendi.

Bordo-mavililer, böylelikle Avrupa kupalarındaki 756 günlük özleme son veremedi.

Fatih Tekke ile galibiyet yaşayamadı

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ikinci Avrupa maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa sınavında Ferencvaros karşısında 1-0 ve 4-0'lık yenilgiler yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşımıştı.

Salah'ta Avrupa'da sessiz kaldı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ta Avrupa'daki bordo-mavili takım formasıyla ilk iki maçta sessiz kaldı.

Ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydeden Salah, Avrupa'da golle tanışamadı.

Salah, müsabakanın 64. dakikasında da teknik direktör Fatih Tekke tarafından kenara alındı.

İki maçta 3 kırmızı kart gördü

Trabzonspor, Ferencvaros karşısındaki iki maçta toplam 3 kırmızı kart gördü.

Trabzon'da oynan ilk karşılaşmada Nwaiwu kırmızı kart görürken Macaristan'daki karşılaşmanın 12. dakikasında Malinovskyi, 57. dakikasında da Cabral kırmızı kart ile takımlarını 9 kişi bıraktı.

Kaynak: AA

Ferencvaros, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Avrupa'da Yenilmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

23:44
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
23:19
Ferencvaros’a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek
Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 00:35:15. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Avrupa'da Yenilmeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement