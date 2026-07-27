Trabzonspor Avusturya'da Antrenman Yapıyor
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Avusturya kampında teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde devam ediyor.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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