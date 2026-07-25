Trabzonspor Avusturya Kampında - Son Dakika
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Trabzonspor Avusturya Kampında

Trabzonspor Avusturya Kampında
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Trabzonspor, Avusturya kampında Eintracht Frankfurt ile hazırlık maçı yapacak.

TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Avusturya'nın Schladming kasabasında yaptığı antrenmanla devam etti. Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 16.30'da Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren Trabzonspor, TSİ 11.30'da yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kor çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

İLK HAZIRLIK MAÇI SEYİRCİSİZ

Öte yandan Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 16.30'da Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Genel güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele, bordo-mavililerin yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavı olacak. Trabzonspor, Avusturya kampında daha sonra 30 Temmuz'da Al Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçları oynayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Avusturya Kampında - Son Dakika

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