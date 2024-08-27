Trabzonspor Banka Kredilerini Kapatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Banka Kredilerini Kapatacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırımı başvurusuyla elde edilecek kaynakla Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını ve tüm banka kredilerini kapatacaklarını açıkladı. Bu hamleyle kulüp, yıllık 500-600 milyon liralık faiz yükünden kurtulacak ve mali yapısını güçlendirecektir.

27.08.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptıkları sermaye artırımı başvurusuyla elde edilecek kaynakla Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını ve tüm banka kredilerini kapatacaklarını bildirdi.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte elde edilecek kaynakla Bankalar Birliğinden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz yıllık 500-600 milyon liralık bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının yüzde 55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un diğer borçlarının da ödeneceğini vurgulayan Doğan, "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda Trabzonspor'un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan, sermaye artışıyla öz kaynakların pozitife çevrileceğini aktararak, "Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek, UEFA'nın pozitif öz kaynak kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız." şeklinde görüş belirtti.

Doğan, kulübün vergi borçlarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte Trabzonspor'un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Banka, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Banka Kredilerini Kapatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 17:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Banka Kredilerini Kapatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement