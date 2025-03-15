Trabzonspor, Başakşehir'i 3-0 Yendi

(ANKARA)-Süper Lig'in 28. hafta maçında Trabzonspor, konuk olduğu Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Rams Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.
Trabzonspor 6. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy'nin attığı golle Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
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