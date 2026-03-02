Trabzonspor, Başakşehir ile Deplasmanda

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden bordo-mavililer, aynı puanda olduğu rakibi RAMS Başakşehir'in averajla önünde 3. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Visca ve Folcarelli, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.