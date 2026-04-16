Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmana Corendon Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nijeryalı forvet Paul Onuachu da katıldı.
Bordo-mavililer idmanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Karadeniz temsilcisi, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazır - Son Dakika
