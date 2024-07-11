Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya: 'Sezonu zirvede tamamlamak istiyoruz' - Son Dakika
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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya: 'Sezonu zirvede tamamlamak istiyoruz'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlamak istediklerini söyledi. Kaya, bu sezonun adil bir yönetimin olduğu ve sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını temenni ettiğini belirtti.

11.07.2024 20:31
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- Nevzat Kaya: "Sezonu zirvede tamamlamak istiyoruz"

İSTANBUL - Trabzon spor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlamak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstürün belirlenmesinin ardından basın mensuplarına konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, "2024-2025 sezonu bütün futbol paydaşlarına ve bütün spor camiasına hayırlı olsun. Adil bir yönetimin olduğu sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum. Sezon devam ederken hocamız, başkanımız ve yönetimimiz alacağımız futbolcular belliydi. Sezon biter bitmez tüm transferleri başkanımız aldı. Şu ana kadar 6 oyuncu aldık. Görüştüğümüz oyuncular var. Sezonu zirvede tamamlamak istiyoruz. Bu sene yarış Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş arasında geçecek. Geçen seneki gibi fark olmayacak. Biz zirvede bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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