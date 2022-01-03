Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sezon sonunda hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübün yıldız gibi parladığını ve başarısını sürdürerek sezon sonunda hak edilen mutluluğu yaşayacağını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 192'nci sayısında yer alan yazısında, yeni yıla yeni bir yönetimle girdiklerini belirterek kendilerine görev veren delegelere teşekkür etti. Ağaoğlu, "Yeni yıla yeni bir yönetimle giriyoruz. Ancak yeni bir yönetim anlayışımız ya da yeni bir yöntemimiz olmayacak. Bizleri bugüne kadar getiren tüm doğrularımızı daha da doğru yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Nisan 2018'den bugüne kadar uyguladığımız yöntemleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.