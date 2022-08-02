Ağaoğlu, Trabzonspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü kutladı

Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 55'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Tam 55 yıl önce bugün, Trabzon şehrini spor tarihimizin altın sayfalarına taşıyacak bir olay oldu; çok sevdiğimiz, gönül verdiğimiz Trabzonspor kuruldu. 2 Ağustos 1967… Büyük inatlarla, özveriyle, esnafından yöneticisine şehrin güzide insanlarının bin bir emeği ile dünyaya geldi. Biz, biricik kulübümüz için emeğin, mücadelenin ve inadın takımı derken her zaman geçmişe de atıfta bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.