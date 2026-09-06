Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Hakem Uyarısı: Emeğin Karşısında Durmayın - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Hakem Uyarısı: Emeğin Karşısında Durmayın

Trabzonspor Başkanı Doğan\'dan Hakem Uyarısı: Emeğin Karşısında Durmayın
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği maçı öncesi hakem kararlarına tepki gösterdi. Sezon başından beri aleyhlerine verilen kritik kararların hata sınırını aştığını belirterek, 'Pozisyonunuzu değiştirin, emeğin karşısında durmayın' dedi.

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk haftalarından itibaren takımları aleyhine kritik kararlar verildiğini belirten Doğan, "Pozisyonunuzu değiştirin. Emeğin karşısında durmayın" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunda takımların, yönetimlerin, kadroların ve yatırımların değiştiğini, VAR ve teknolojinin geliştiğini ancak hakem hatalarının değişmediğini belirtti. Henüz sezonun başında olunmasına rağmen hakem performanslarının yeniden Türk futbolunun en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini kaydeden Doğan, bunun sistemdeki sorunun köklü ve ciddi olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

'MEVCUT HAKEM KADROLARININ HALA YETERSİZ KALMASI SORUNUN YAPISAL BOYUTUNU GÖSTERİYOR'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana hakemlerin gelişimi için ortaya koyduğu çabayı görmezden gelemeyeceklerini belirten Doğan, "TFF Başkanı'nın bu konudaki hassasiyeti ortadayken, mevcut hakem kadrolarının hala yetersiz kalması, sorunun yapısal boyutunu açıkça göstermektedir" dedi.

'ARTIK 'HATA' KELİMESİYLE AÇIKLANABİLECEK SINIRLARIN ÇOK ÖTESİNDE'

Sezonun ilk haftasından itibaren Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında Trabzonspor aleyhine verilen kritik kararları hatırlatan Doğan, "Sezonun ilk haftasından itibaren Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında takımımız aleyhine verilen kritik kararlar artık 'hata' kelimesiyle açıklanabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir. Sahada verilen yanlış kararların VAR tarafından düzeltilmediği, VAR müdahalesi gereken pozisyonlarda sessiz kalındığı, futbolun temel kurallarının dahi farklı maçlarda farklı şekilde yorumlandığı bir düzeni kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

'BU EMEĞİN GÖLGELENMESİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Trabzonspor'un bu sezon önemli hedefleri bulunduğunun altını çizen Doğan, camianın bu hedefler doğrultusunda büyük bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Bu emeğin, kabul edilemez hakem kararlarıyla gölgelenmesine sessiz kalmayacağız. Biz yalnızca adalet istiyoruz. Yıllardır!" dedi.

Türk futbolunun Avrupa standartlarında eğitim almış, fiziksel ve mental olarak yeterli, baskı altında doğru karar verebilen ve futbolun kurallarına hakim hakemlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Doğan, VAR odalarında görev yapan isimlerin de pozisyonları yorumlayan değil, kuralları eksiksiz uygulayan ve gerektiğinde sahadaki hakemin açık hatasını düzeltebilecek yetkinlikte kişilerden oluşması gerektiğini ifade etti.

'TRABZONSPOR'UN KAYBEDECEK ZAMANI YOK'

Trabzonspor'un kaybedecek zamanı olmadığını, Türk futbolunun da tahammülünün kalmadığını belirten Başkan Doğan, "Trabzonspor'un kaybedecek zamanı yoktur. Türk futbolunun da tahammülü kalmamıştır. Bugün oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde açıkça ifade ediyorum: Sahada futbolcuların mücadelesinin önüne geçen, maçın sonucuna etki eden, konsantrasyonu ve özgüveni tartışmalı bir hakem yönetimi görmek istemiyoruz. Pozisyonunuzu değiştirin! Emeğin karşısında durmayın!" dedi.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Hakem Uyarısı: Emeğin Karşısında Durmayın - Son Dakika

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