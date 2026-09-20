Trabzonspor Başkanı Doğan, Galatasaray'ı 4-0 yenen takıma taraftar desteği istedi - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Doğan, Galatasaray'ı 4-0 yenen takıma taraftar desteği istedi

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Galatasaray'ı Süper Lig'in 6. haftasında 4-0 yenen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, taraftardan transfer dönemine kadar takıma destek isteyip 'Hep beraber inşallah zirveyi görürüz' dedi. Doğan, hakemlere yönelik eleştirisini yineleyerek MHK Başkanı'nı istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, "Hep beraber inşallah zirveyi görürüz." dedi.

Doğan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlara teşekkür ederek, maça olumlu anlamda müdahil olduklarını söyledi.

Teknik direktör Thomas Reis'e, takımın başına gelirkenki dik duruşundan dolayı teşekkür eden Doğan, "Birçok kişinin bu maça gelmekten çekindiği gibi hocamız, her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Enerjisinin pozitif olması bize ve oyunculara da yansıyor. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 'Trabzon'a hoş geldin' diyorum. Çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün görüşebildik. Pozitif enerjisini bize yansıttı, sağ olsun." dedi.

Hakemlerle ilgili yakın zamanda açıklamada bulunduğunu anımsatan Doğan, "Kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren sayın federasyon başkanı var. Her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Hafta arası bir naklen yayın ihalesi için toplantımız vardı. Orada da net olarak kulüplerin yanında tavrını çok açık olarak söyledi. Orada büyük bir duruş gösteriyor." diye konuştu.

Doğan, kendilerinin de genç hakemlere saygı duyduklarını aktararak şöyle devam etti:

"Maçın kaçıncı dakikası bilmiyorum ama 80'inci dakikalarda bir kırmızı kart pozisyonu var. Arkadaşımız, değerli kardeşimiz 2 metre önünde, adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Niye kırmızıyı vermiyorsun? Buradaki herkes, taraftarlar, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net görüyor. Niye vermiyorsun, niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel bir maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaraylı futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Sağ olsun onlar da işini yapıyor. Bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımının oyuncularının durumu ve pozisyonu belli. Bunlar varken sen neden böyle bir durumu görmezden geliyorsun? Görüyorsun ve vermiyorsun."

Hakemlere yönelik eleştiride bulunan Doğan, "Hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Anadolu takımlarının hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? İnsanların saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor." ifadelerini kullandı.

"MHK Başkanına sesleniyorum, bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik." diyen Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın federasyon başkanı durmasından yana. Bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek, gözlerinde bir sıkıntı mı var, başka bir durum mu var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Şöyle bir pozisyon VAR olmasa, kırmızı kart değil. Böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar. Başka takımlara da yapmasınlar. Kimseye böyle bir şey yapılmasın, yazıktır günahtır."

Doğan, galibiyetin ardından ligin üst sırasının yeniden şekillenmesi ve bundan sonraki sürece ilişkin yöneltilen soru üzerine, "Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz, taraftarımızı, camiamızı nasıl memnun ederiz, eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Devre arasında bunları da tamamlarız. Taraftardan, camiamdan ricam şu, bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız, değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiğinde gereken neyse yaparız. Hep beraber inşallah zirveyi görürüz." şeklinde yanıt verdi.

Gurbetçi taraftarlara da teşekkür eden Doğan, "Sağ olsunlar sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma, canı gönülden onları kutluyorum. Gurbette oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu. Camiamıza yakıştı." diye konuştu.

"Salah, dünya yıldızının dışında gerçekten karekteri yıldız"

Maçta 3 gol atan Salah hakkında konuşan Doğan, şunları kaydetti:

"Çok söyleyecek bir şey yok. Dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karekteri yıldız. İnanılmaz bir karekteri var, mütevazi insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi yaylalarda güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan yok, tamamıyla kendi insiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtımına da katkı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Hep söylüyorum çok genç kadromuz var. Bu oyuncuların gelişimi açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna katkı, değerli taraftarlarımıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara bir mesaj. Onlar çok önemliydi, Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor sağ olsun."

Kaynak: AA
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