Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor, sahasında olan olaylar yüzünden ceza almayı hak etmiştir."

'Olimpik Kent İstanbul İçin Tam Yol İleri' Sunumunda Konuşan İmamoğlu: "Siyasetin, Spor ve Federasyonlar Üzerindeki Etkisini Yok Edelim"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10x10=100 Büyük Proje’ toplantılarının altıncısını, “Olimpik kent İstanbul için tam yol ileri” başlığıyla gerçekleştirdi. Ülke gündemini ciddi bir şekilde etkileyen ‘sporda şiddet’ konusuna da değinen İmamoğlu, “Spor, partiler ve siyaset üstüdür. Kutuplaşmaya, gerilime ve şiddete asla izin vermez. Yapılan sporların tamamı, bir oyundan ibarettir. Konulan kurallar, zaten hiçbir olumsuzluğa izin vermez. Konu, sadece kuralların doğru uygulanabilmesindedir. Yeter ki, spordan siyaseti sonuna kadar temizleyelim. Spor ve federasyonlar üzerindeki etkisini yok edelim. O zaman, müdahale edilemeyen branşlarda olduğu gibi, nasıl dünya çapında yıldızlara sahip olabildiğimizi, yaratılan bu başarılarla vatandaşlarımızı nasıl mutlu edebildiğimizi göreceğiz” dedi.