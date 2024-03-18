Trabzonspor Başkanı: Trabzon Şehrini ve Taraftarını Olayların Önüne Meze Etmeye İzin Vermeyeceğiz

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlarla ilgili süreci dikkatlice takip ettiklerini belirterek, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamada bulundu.
Doğan, yönetim kurulunun tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip ettiğini belirterek, "Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz" dedi. - TRABZON
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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, kadınlarda şampiyonluğu elde etti. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci oldu. Turnuva serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalarla sona erdi. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci oldu. Kadınlarda madalya kazanan sporcular da açıklandı.
İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini duyurdu. Tudor, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Lazio, Serie A'da 9. sırada yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Antrenmana tüm oyuncular katıldı ve milli takım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Ümit Milliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve ardından Gürcistan ve İtalya maçlarına çıkacak.
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