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Trabzonspor Başkanı: Türk Futbolu Mali Sorunlarla Boğuşuyor - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı: Türk Futbolu Mali Sorunlarla Boğuşuyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun mali sorunlarının her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, tüm kulüplerin 'sürdürülebilir finansal yapı' modelini benimsemesi gerektiğini söyledi. Başkan Doğan, kulübün mali yapısını düzeltmek için çalışmalar yaptıklarını ve UEFA'nın da aynı modeli zorunlu kıldığını ifade etti. Ayrıca, Trabzonspor'un Kartal Projesi ve diğer gayrimenkul geliştirme projelerinde önemli mesafe kat ettiğini ve bu projelerin kulübün finansal yapısına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Trabzonspor Başkanı: Türk Futbolu Mali Sorunlarla Boğuşuyor
11.01.2024 - 12:15,
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Türk futbolunda; güncel kur, artan maliyetler, düşük gelirler ve özellikle yayın getirisinin de yeterli düzeyde olmaması sebebiyle mali sorunlar her geçen gün katlanarak devam ediyor" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, Türk futbolunun zor günlerden geçtiğini ve bu sorunların çözülmesi için tüm kulüplerin 'sürdürülebilir finansal yapı' modelini benimseyip uygulaması gerektiğini söyledi.  Başkan Doğan, "Türk futbolunda; güncel kur, artan maliyetler, düşük gelirler ve özellikle yayın getirisinin de yeterli düzeyde olmaması sebebiyle mali sorunlar her geçen gün katlanarak devam ediyor. Bu şekilde ilerlemesi ve önlem alınamaması halinde üzülerek söylemeliyim ki kulüplerin mali yapısı kontrol edilemez hale gelecek. Biz, yönetim kurulu olarak geldiğimiz ilk günden itibaren bu durumdan etkilenmemek için 'sürdürülebilir finansal yapı' üzerine çalışmalarımızı büyük bir gayret içerisinde sürdürüyoruz. Bu modeli kulübümüzün geleceği için başarmak zorundayız. UEFA'nın mali kuralları da bizim söylediğimiz ve üzerinde çalıştığımız 'sürdürülebilir finansal yapı' modelini işaret ediyor ve aynı zamanda bu modeli zorunlu kılıyor. Türk futbolunun düzelmesinin tek bir yolu varsa o da finansal yapıların ve kulüp bilançolarının düzelmesinden geçiyor" dedi.

"TEKNİK İFLASTAN KURTULUYORUZ"

Trabzonspor Kulübü'nün Türk futbol ekonomisi ile ilgili yerinde kararlar aldığını ve bu kararların alınmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Doğan, "Biz, kulübümüzün çıkarları doğrultusunda 'sürdürülebilir finansal yapı' modeli üzerinde oldukça kararlı adımlar attık. Bu adımları atmaya da devam edeceğiz. Kamuoyuna açıkladığımız mali tablolara göre şu andaki öz kaynaklarımızın durumu ortada. Oyuncu ve haklarının değerlenmesi sayesinde teknik iflastan kurtuluyoruz. Oysa ki normal faaliyetlerimiz kapsamında öz kaynaklarımızın pozitif olması da şart. Zaten UEFA da mali kriter konusunu titizlikle takip ediyor ve incelemelerini sıkılaştırıyor. UEFA'nın yaptığı son düzenlemelere göre de mevcut kriterler korunarak 'kulüplerin öz kaynaklarına pozitif olma şartı' getirildi. Zannediyorum ki bir iki sezon sonra bu konuda da kulüpleri ciddi yaptırımlar bekliyor. Bu geçiş döneminde tüm kulüplerin öz kaynaklarında her sezon belirli bir oranda iyileşme sağlamak zorunda" ifadelerini kullandı.

"PROJELERİMİZLE ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİK"

Trabzonspor Kulübü'nün uzun süredir uğraş verdiği Kartal Projesi ve diğer gayrimenkullerde bütün süreçlerin hızlı şekilde ilerlediğini de kaydeden Başkan Doğan, "Trabzonspor olarak yaptığımız ve yapacak olduğumuz sermaye artırımları, mevcut durumda almaya çalıştığımız önlemlerden sadece biridir. Kulübümüze gelir yaratacak ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız başta Kartal Tesislerimiz olmak üzere üç gayrimenkul geliştirme projesinde önemli mesafe kat ettik. Bu projelerden elde edeceğimiz sonuçlar hedefimiz olan 'sürdürülebilir finansal yapı' konusuna doğrudan ve büyük bir katkı sağlayacak. Bu projelerle alakalı yeni gelişmeler olduğu anda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı: Türk Futbolu Mali Sorunlarla Boğuşuyor - Son Dakika


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