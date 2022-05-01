Trabzonspor bayrağının İstanbul'daki köprülere asılma görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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Trabzonspor bayrağının İstanbul'daki köprülere asılma görüntüleri paylaşıldı

01.05.2022 23:15
Trabzonspor bayrağının İstanbul'daki köprülere asılma görüntüleri paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağının İstanbul'daki köprülere asılma görüntüleri paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağının İstanbul'daki köprülere asılma görüntüleri paylaşıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından "BizeHerYerTrabzon" ve "İnadıylaŞampiyon" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Büyük zorlukları aştık, sonunda bayrakları astık" ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine bordo-mavili bayrakları asılma görüntülerinin yer aldığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Trabzonspor, ligin 35. haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, İstanbul, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor bayrağının İstanbul'daki köprülere asılma görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika


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