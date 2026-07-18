Trabzonspor, Benan Altıntaş\'ı Transfer Etti

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Benan Altıntaş'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, Kadın A Milli Takımı'mızın önemli isimlerden 24 yaşındaki futbolcu Benan Altıntaş'ı kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, milli sporcunun 90 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
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