Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.
Bu arada, antrenmandan önce futbolculardan Mustafa Eskihellaç'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Beşiktaş'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?