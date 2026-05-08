Trabzonspor Beşiktaş ile Karşılaşıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Bordo-mavili takım, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.