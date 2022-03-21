Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri yarın saat 11.00'den itibaren satışa sunuluyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Platinum: 3.250 TL
VIP Gold: 2.500 TL
VIP Silver: 1.750 TL
Batı: 750 TL
Doğu: 650 TL
Fırtına: 450 TL
Kale Arkası: 350 TL - TRABZON
Kaynak: İHA
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