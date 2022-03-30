Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

30.03.2022 20:33
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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