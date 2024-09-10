Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Spor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını U19 Takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bordo-mavililer, U-19 takımıyla hazırlık maçı yaptı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON