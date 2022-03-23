Trabzonspor-Beşiktaş maçı için devredilen kombineler satışa sunuldu - Son Dakika

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanacak maç için kulübe devredilen kombine biletlerin tek maçlık satışa sunulduğunu bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına gelemeyecekleri için kombinelerini kulübe devreden tüm taraftarlara teşekkür edildi.

Açıklamada, Passolig internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden devir işlemlerini gerçekleştiren taraftarların kombineleri Beşiktaş karşılaşmasına özel Passolig sisteminden tek bilet olarak satışa sunulduğu kaydedildi.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum 3 bin 250, VIP Gold 2 bin 500, VIP Silver ve batı tribün 750, doğu tribün 650, fırtına tribün 450, kale arkası da 350 liradan satışa çıkarılmış ve kısa bir süre içerisinde tükenmişti.