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Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul\'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ardından bordo-mavililer, havayoluyla İstanbul'a gitti. Kafilede milli takımda yer alan Trezeguet de bulunuyor.

03.02.2024 22:31
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- Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

TRABZON - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.30'da yapılan antrenman ile Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, havayolu ile İstanbul'a gitti. İstanbul'a hareket eden Karadeniz ekibini havalimanında az sayıda taraftar uğurladı. Öte yandan Afrika Kupası'nda milli takımında yer alan Trezeguet uzun bir aranın ardından kafilede yer aldı.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

" Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan, Engin Poyraz Efe Yıldırım."

Kaynak: İHA

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