Trabzonspor'da sakatlık depremi! Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçında yok - Son Dakika
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Trabzonspor'da sakatlık depremi! Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçında yok

13.04.2023 12:29
Trabzonspor'da sakatlık depremi! Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçında yok

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi iki futbolcusundan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyeceği duyuruldu.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Edin Visca sakatlığa kurban gitti. İki futbolcu da uzun süre sahalara dönemeyecek.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'DE ÇATLAK VAR

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak, aynı karşılaşmada sakatlık yaşayan Edin Visca'nın ise sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAMALARI ZOR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Vişca'nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir." denildi.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da sakatlık depremi! Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçında yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da sakatlık depremi! Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçında yok - Son Dakika
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