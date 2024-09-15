Trabzonspor - Beşiktaş Maçında Beraberlik

Stat: Papara Park
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 90+5 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi (Dk. 46 Draguş-Dk. 90+5 Lundstram), Orsic (Dk. 46 Cihan Çanak-Dk. 90 Ozan Tufan), Banza (Dk. 80 Cham)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 79 Onur Bulut), Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati (Dk. 67 Ernest Muçi), Gedson Fernandes (Dk. 88 Salih Uçan), Rashica (Dk. 67 Semih Kılıçsoy), Rafa Silva, Joao ???????Mario, Immobile (Dk. 79 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk 17 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 39 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Kırımızı kart: Dk. 12 Edin Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Masuaku, Dk. 45+4 Al Musrati, Dk. 77 Mert Günok (Beşiktaş), Dk 45+5 Enis Bardhi, Dk. 84 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki maçta Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
60. dakikada Masuaku'nun pasıyla ceza sazında topla buluşan Rafa Silva'nın gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
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