Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR\'ında Raul Martin Gonzales Frances görev yapacak

Trendyol Süper Lig 8. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçının VAR'ı Raul Martin Gonzales Frances oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, bugün saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Raul Martin Gonzales Frances oturacak. Frances'e AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.