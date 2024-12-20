Trabzonspor Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynayacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Bodrum maçı hazırlıklarını tamamlayacak.