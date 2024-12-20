Trabzonspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Sipay Bodrum FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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