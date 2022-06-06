Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi - Son Dakika
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Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi

06.06.2022 14:14

Süper Lig'de uzun yıllar boyunca süren şampiyonluk hasretini sona erdiren Trabzonspor, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için kolları sıvadı. Son olarak Manchester United'da forma giyen Uruguaylı yıldız golcü Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen bordo mavililer, oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi, yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturup ve hem lig de Avrupa'da başarılı olmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI SÖNÜK KALDI

Trabzonspor gözünü dünya yıldızına dikti. TRT Spor'un haberine göre, Karadeniz ekibinin yetkilileri Edinson Cavani'nin manajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Son olarak Manchester United forması giyen Cavani, bu sezonu 20 maçta 2 gol 2 asist ile tamamladı. 35 yaşındaki golcü oyuncunun kariyerinde PSG, Napoli ve Palermo gibi kulüpler bulunuyor.

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Son Dakika Spor Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi - Son Dakika
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