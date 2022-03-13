Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

13.03.2022 14:57
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzonspor, 18 Mart Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzonspor, 18 Mart Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

İdman, dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, salı günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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