 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı öncesi moral arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı öncesi moral arıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, evinde Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından moral bulmak istiyor. Trabzonspor, 3. sıradaki yerini korumak ve puan farkını açmak için galibiyet arıyor. Kadroda bazı eksikler bulunan Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden oyuncular da bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Çaykur Rizespor kazanmıştı.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı öncesi moral arıyor
24.01.2024 - 11:04,
Abone Ol

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maçla birlikte evinde Galatasaray'a karşı 5-1 kaybettikleri maçın ardından moral bulmak istiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'a karşı aldığı 5-1'lik mağlubiyetin ardından komşusu karşısında moral arayacak.

Süper Lig'de 37 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasında puan farkını açmayı planlıyor. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, Rizespor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerine korumak istiyor.

Trabzonspor'da, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Trezeguet, Pepe ve Onuachu'nun yarı sıra yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadroda yer almayacak. Sakatlıkları süren Denswil ve Orsic'in de tedavileri devam ediyor.

44. randevuda

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-7 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Trabzonspor'un attığı 89 gole, Rizespor ise 39 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Çaykur Rizespor 3-2'lik skorla kazandı.

Ümit Öztürk düdük çalacak

Çaykur Rizespor - Trabzonspor müsabakasını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Çimen yapacak. - TRABZON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı öncesi moral arıyor - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:08:31. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı öncesi moral arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement