Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlara devam ediyor. Sakat Savic de takımla.

05.11.2024 16:16
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve mini kaleli topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oyun ve kenar orta sonrası sonuçlandırma çalışmaları ile sona erdi.

Sakatlığı düzelen Stefan Savic'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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