Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 26 Şubat Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Antrenmana, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme de katıldı.

Trabzonspor, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.