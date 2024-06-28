Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'den transfer ettiği Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Anlaşmaya göre Trabzonspor, Cihan Çanak'a 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin Euro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin Euro, 2026-2027 futbol sezonunda 509 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

28.06.2024 13:27
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Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'den kadrosuna kattığı Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor, dün akşam saatlerinde Trabzon'a getirdiği 19 yaşındaki Türk asıllı Belçikalı futbolcu Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Konuya ilişkin Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride, Cihan Çanak'ın transferi için Standard Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 2 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Anlaşmaya göre Karadeniz ekibi, oyuncuya 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin Euro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin Euro, 2026-2027 futbol sezonunda da 509 bin Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu. Bordo-mavililer, opsiyon hakkının kullanılması halinde ise 2027-2028 futbol sezonunda Cihan Çanak'a 623 bin Euro garanti ücret ödeyecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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