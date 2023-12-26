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Trabzonspor'da 12 futbolcu gol attı - Son Dakika
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Trabzonspor'da 12 futbolcu gol attı

Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık döneminde Trabzonspor'da 12 farklı futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Onuachu 8 golle en fazla gol atan oyuncu olurken, Bakasetas ve Trezeguet 4'er gol attı. Trabzonspor, 4 maçta gol atamadığı için puan kaybetti.

Trabzonspor\'da 12 futbolcu gol attı
26.12.2023 - 11:58,  Güncelleme: 11:58
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Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Haftayı 1-1'lik RAMS Başakşehir beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Batista Mendy'in fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Karadeniz ekibinde, Onuachu 8 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy de 1'er gol attı.

Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.

17 maçın 4'ünde gol atamadı

Trabzonspor, ligde 17 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol attığı 12 karşılaşma ve oyuncular

MaçSonuçGol atan oyuncu
Trabzonspor-Antalyaspor1-0Denswil
Trabzonspor- Çaykur Rizespor2-3Bakasetas, Enis Destan
Kasımpaşa-Trabzonspor1-5Bardhi (2), Enis Destan, Göktan Gürpüz, Benkovic
Trabzonspor-Beşiktaş3-0Onuachu, Bakasetas, Visca
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor3-2Enis Destan, Onuachu
Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor2-1Onuachu, Bakasetas
Fenerbahçe-Trabzonspor2-3Onuachu, Berat Özdemir, Pepe
Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor2-1Onuachu (2)
EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor3-3Pepe, Onuachu, Trezeguet
Gaziantep FK-Trabzonspor1-3Trezeguet (2), Bakasetas
İstanbulspor-Trabzonspor0-3 (h)Trezeguet, Onuachu
Trabzonspor-RAMS Başakşehir1-1Mendy

Kaynak: AA
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