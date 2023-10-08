Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor - Son Dakika

Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Son Güncelleme: 08.10.2023 10:56

Trabzonspor, eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile her konuda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Nenad Bjelica ile yolları ayırır ayırmaz deneyimli hocaya imzayı attıracak.

Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor'da yönetim Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı. Bordo-mavililer, Hırvat hoca ile yolları resmen ayırmasının ardından Abdullah Avcı ile sözleşme imzalayacak.

HER KONUDA ANLAŞTILAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile her konuda anlaşma sağladı. Bordo-mavililer kısa süre içinde kararı resmen açıklayacak.

Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

38 YIL SONRA ŞAMPİYON YAPTI

Trabzonspor'a ilk döneminde 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Avcı, bordo-mavililer ile 116 maçta 1.93'lük puan ortalaması yakaladı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Hamas'a destek veren İranlı vekiller, Meclis'i bu sloganla inletti: İsrail'e ölüm
12:19 Kerem Aktürkoğlu, Ada yolcusu! West Ham transfer için düğmeye bastı
12:05 CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Başkanlık için 2 aday yarışıyor
12:07 Sevgilisini öldüren adam, aynı tabancayla intihar etti
11:11 Inter Miami play-off dışı kaldı! Messi aylarca sahaya çıkamayacak
10:35 Afganistan'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı
10:25 Gazze saldırılarında 750 İsrailli kayıp
10:21 Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor
10:20 Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı! Orduya ait radar kulesini hedef aldılar
10:17 İsrail savaş uçakları, Hamas'ın istihbarat daire başkanının evini böyle imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 12:58:14. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement