Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor'da yönetim Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı. Bordo-mavililer, Hırvat hoca ile yolları resmen ayırmasının ardından Abdullah Avcı ile sözleşme imzalayacak.

HER KONUDA ANLAŞTILAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile her konuda anlaşma sağladı. Bordo-mavililer kısa süre içinde kararı resmen açıklayacak.

38 YIL SONRA ŞAMPİYON YAPTI

Trabzonspor'a ilk döneminde 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Avcı, bordo-mavililer ile 116 maçta 1.93'lük puan ortalaması yakaladı.