Trabzonspor'da 5 resmi maçta 3 mağlubiyet: Süper Lig ve Avrupa'da sadece 1 galibiyet, 4 gol atıp 9 gol yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'da 5 resmi maçta 3 mağlubiyet: Süper Lig ve Avrupa'da sadece 1 galibiyet, 4 gol atıp 9 gol yedi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk 5 resmi maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi play-off'unda Ferencvaros'a elenirken, ligin ilk 3 haftasında 4 puan toplayarak 11. sırada yer aldı; geçen sezon aynı dönemde 9 puanla 3. sırada bulunuyordu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezona arzu ettiği başlangıcı yapamadı.

Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı ilk 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı. 1 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra sahasında Başakşehir'i 2-1'lik sonuçla geçti, Amed Sportif Faaliyetler'e ise 2-1 kaybetti.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise sahasında 1-0 mağlup olduğu Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 4-0 gibi farklı sonuçla kaybederek elendi.

Söz konusu maçlarda 4 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 9 gol gördü.

Bu sezon 5 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, geçen sezon ise toplamda 43 karşılaşmada 7 mağlubiyet yaşamıştı.

Geçen sezonki başarılı başlangıcı tekrarlayamadı

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ligin ilk 3 haftasındaki başarılı başlangıcı tekrarlayamadı.

Geçen sezon ligin ilk 3 haftasında galip gelerek 9 puan elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 4 puan toplayabildi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından geçen sezon averajla 3. haftayı 3. sırada kapatan bordo-mavililer, bu sezon ilk 3 hafta sonunda 11. sırada kendine yer buldu.

Deplasman başarısının uzağında başladı

Geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor, bu sezon ilk 2 dış saha maçını kazanamadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligde 17 deplasmanda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 36 puan toplayarak en başarılı takım olurken bu sezon 2 dış saha maçında 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 1 puan hanesine yazdırabildi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Ferencvaros, Trabzonspor, Karadeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da 5 resmi maçta 3 mağlubiyet: Süper Lig ve Avrupa'da sadece 1 galibiyet, 4 gol atıp 9 gol yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde dünyaya sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde dünyaya sesleniyor
12:38
Deniz Gül resmen Galatasaray’da KAP’a bildirildi, İstanbul’a geliyor
Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 12:59:43. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da 5 resmi maçta 3 mağlubiyet: Süper Lig ve Avrupa'da sadece 1 galibiyet, 4 gol atıp 9 gol yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement