Trabzonspor'da 7 Değişiklikle Adana Demirspor Maçı

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde en son Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan maçta ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçının 11'inden Malheiro'nun yerine Serkan Asan'a, Denswil'in yerine Batagov'a, Lundstram'ın yerine Hüseyin Türkmen'e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'a, Okay Yokuşlu yerine Umut Güneş'e, Ozan Tufan yerine Muhammed Cham'a ve Enis Destan'ın yerine Cihan Çanak'a ilk 11'de şans verdi.

Böylelikle son maçın ilk 11'inden sadece Uğurcan, Mendy, Visca ve Banza, Adana Demirspor maçında görev yaptı.

4 futbolcu ilk kez

Trabzonspor'da ligin 13. haftasında 4 oyuncu ilk kez forma şansı buldu.

Bordo-mavili takımda Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Arif Boşluk bu sezon ilk kez bir maçta 11'de sahaya çıktı.

Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Batagov ayrıca ilk kez bir maçta süre alan isimler oldu.

Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Hüseyin Türkmen, 306 gün sonra formasına kavuştu.

Lundstram, hastalandı

Trabzonspor'da İngiliz orta saha oyuncusu Lundstram, Adana Demirspor maçında hastalığı nedeniyle görev alamadı.

Yoğun bir tedavi programı uygulanmasına rağmen maça yetiştirilemeyen Lundstram'ın yerine son anda Umut Güneş, maça 11'de başladı.

Cihan Çanak da ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Trabzonspor'da 10 oyuncu kadroda yok

Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta tam 10 futbolcusu çeşitli nedenlerden kadroda yer almadı.

Bu futbolculardan Bardhi, Umut Bozok, Orsic ve Denswil kadro dışı oldukları, Savic, Okay ve Nwakaeme sakatlıkları, Lundstram hastalığı ve Malheiro ise kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamadı. Ayrıca Barisic de tercihen kadroya alınmadı.

Yedek kulübesinde altyapıdan Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz ve Poyraz Efe Yıldırım, 21 kişilik kadroya giren isimler oldu. İlk 11'de de Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk yer aldı.

Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermezken tribünde büyük boşluklar gözlendi.

Her iki takım oyuncuları sahaya "Kadına yönelikle şiddetle mücadelede biz varız" yazılı pankart ile çıktı.