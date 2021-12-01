Trabzonspor'da Ağaoğlu'nun listesi yarın Divan Başkanlık Kuruluna sunulacak

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018'deki olağan genel kurulda 3 yıl daha başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu 1335 günlük süreyi tamamlayacak.

Daha önce adaylık başvurusunda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun listesinin son hali yarın saat 09.00'da Divan Başkanlık Kuruluna teslim edilecek.

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