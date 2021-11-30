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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor - Son Dakika

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

30.11.2021 10:56
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Trabzonspor'un 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda seçime tek aday olarak girecek başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 1335 günlük döneminde bordo-mavililer, müzelerine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa getirirken, bu sezon da şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Trabzonspor'un 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda seçime tek aday olarak girecek başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 1335 günlük döneminde bordo-mavililer, müzelerine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa getirirken, bu sezon da şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçildikten sonra 2 Aralık 2018'deki olağan genel kurulda 3 yıl süreyle başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu 1335 günlük süreyi tamamlayacak.

Olağan genel kurulda 3 yıl daha göreve seçilecek Ağaoğlu'nun başkanlığı süresince Trabzonspor 128 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 69 galibiyet, 38 beraberlik, 21 mağlubiyet yaşadı.

Sezonlar ve bitirme dereceleri

2017-2018 sezonunda Ankaraspor maçıyla başlayan süreçte Trabzonspor, son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak sezonu 5. sırada tamamladı.

2018-2019 sezonunda 34 maçta 63 puanla 4. sırada, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2019-2020 sezonunda 34 maçta 56 puanla 2. sırada ligi bitiren Karadeniz ekibi, geçen sezon 40 maçta 71 puanla 4. sırada yer aldı.

Trabzonspor, bu sezon ise 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlikle 36 puan elde ederek en yakın rakibinin 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

İki kupayla tamamlıyor

Trabzonspor, başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde müzesine 2 kupa getirdi.

Bordo-mavililer, ilk olarak 2019-2020 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan final maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oldu ve 10 sezonluk kupa hasretine de son verdi.

Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'da ise lig şampiyonluğunu kaptırdığı Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Ağaoğlu dönemindeki ikinci kupayı aldı.

Üçüncü kupa hedefi

Trabzonspor, bu sezon 14 hafta sonunda 11 galibiyet, 3 beraberlikle 36 puan elde ederek ligde namağlup lider durumda bulunuyor.

Ligde en yakın rakibinin 10 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, sezonu şampiyon tamamlaması halinde hafta sonundaki genel kurulda 3 yıllık daha yetki alacak Ahmet Ağaoğlu döneminde 3. kupasını elde etmiş olacak.

5 teknik adamla çalıştı

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresince 5 teknik adamla çalıştı.

Göreve ilk başladığı 2017-18 sezonunu mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ahmet Ağaoğlu, 2018-19 sezonuna ise Ünal Karaman ile başlangıç yaptı. Deneyimli teknik adam ile ligde 51 maçta çalışan Ağaoğlu yönetimi, 2019-2020 sezonun 17. haftası sonunda kendisiyle yollarını ayırıp, göreve yardımcılarından Hüseyin Çimşir'i getirdi.

16 maç sonunda Hüseyin Çimşir ile de yol ayrımına gelen Ağaoğlu, sezonun son maçına ve kupa finaline Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton yönetiminde çıktı. Bordo-mavililerde Newton dönemi de çok sürmedi. Ağaoğlu yönetimi, 2020-21 sezonuna başladığı Newton ile ligde 7 hafta sonunda yollarını ayırırken, tek maçlık geçici olarak İhsan Derelioğlu'nun ardında göreve teknik direktör Abdullah Avcı'yı getirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı Eddie Newton, Süper Kupayı ise Abdullah Avcı ile kazandı.

Türkiye Kupası, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor - Son Dakika Spor


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