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Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

05.12.2021 14:36
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında dün Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, 11 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında dün Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, 11 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonsporlu oyuncular, yarını izinli geçirdikten sonra 7 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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