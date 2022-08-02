Trabzonspor'da Peres'in dönüşü için kritik 1 ay

Trabzonspor'da aşil tendonu yırtılması sonrası tedavisi süren Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, koltuk değneklerinden kurtulup, formasına kavuşmayı bekliyor. Sakatlığın nüksetme ihtimalini göz önüne alan bordo-mavili kulüp de oyuncusu Peres'in ay sonunda gelecek kapsamlı sağlık raporuna göre son kararı vermesi bekleniyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, geçen sezonun 34'üncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanıp, aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat olan Peres, koltuk değneklerinden kurtuldu. Sakatlığı sonrası sezonu kapatan ve tedavisi devam eden Peres, takıma geri dönmek için bekleyişe geçti. Bordo-mavili kulüp, sakatlığın nüksetme ihtimalini göz önüne alarak, formasına kavuşmayı bekleyen Brezilyalı sağ bekin ay sonunda gelecek sağlık raporuna göre son kararı verecek.