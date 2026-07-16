Trabzonspor'da Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da Ayrılıklar Devam Ediyor

Trabzonspor\'da Ayrılıklar Devam Ediyor
16.07.2026 23:29
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Asbaşkan Kafkas, kalmak istemeyenlerle yolların ayrılacağını açıkladı. 45 profesyonel ayrıldı.

Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, " Trabzonspor'da kalmak istemeyen, Trabzonspor ile birlikte yürümek istemeyen ya da içerisinde en ufak bir şüphe bulunan herkesle yollarımızı ayırırız." dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kafkas, oyuncu izleme (scout) ekibinde görevli Eren Mert'in kulüpten ayrılışına değindi.

Süreci hayretle takip ettiklerini belirten Kafkas, "Trabzonspor Kulübünden bir profesyonel ayrılmış ve iki gündür spor kamuoyunun gündeminde. Gerçekten bunu anlamak mümkün değil. Trabzonspor'dan son bir yılda 45'inci kişi ayrıldı. Bunlar kulübün gündemi olmamalı." ifadelerini kullandı.

Kafkas, ayrılıkta maddi konuların da gündeme geldiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet böyle bir ayrılık yaşandı, maddi konular gündeme geldi. Çok ciddi bir talep oldu ve Trabzonspor'da kulübün menfaatleri her şeyin üzerindedir. Trabzonspor'dan büyük kimse yoktur. Kimileri buna 'güç zehirlenmesi' diyebilir, 'hakkıdır' diyebilir, 'daha iyi teklif aldı' diyebilir. Bu bir oyuncu için de geçerli. Trabzonspor'da kalmak istemeyen, Trabzonspor ile yürümek istemeyen ya da içerisinde en ufak bir şüphe bulunan herkesle yollarımızı ayırırız. Bizde takımın kurulması, teknik başarılar, kabiliyetli oyuncuların yanında çok önem verdiğimiz duygu var, Trabzonspor ruhu."

Birlikteliği sağlayamamaları halinde başarılı olamayacaklarını vurgulayan Kafkas, "Bu takım 4 yıl önce şampiyon oldu. O gün de kimseyi gereğinden fazla övmedik ya da yermedik. Büyük resme bakmak gerekiyor. Kişileri büyüten Trabzonspor'dur. Bu yöneticiler, başkanlar, çalışanlar, futbolcular için geçerlidir. Esas olan Trabzonspor'dur, Trabzonspor o insanı büyütür." diye konuştu.

"Oulai'nin kararını bekliyoruz"

Kafkas, yapılan transferlerde son kararı teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiğine dikkati çekti.

Oulai'nin başka bir takıma transfer edilmesi konusuna değinen Kafkas, "Kulübüyle büyük ölçüde anlaştık ama Oulai'nin kararını bekliyoruz. Dün bir görüşme yaptı, bugün de yapacak. Transferin birkaç gün içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.

Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu için de ciddi teklifler aldıklarını bildiren Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

"Nwaiwu iskelet kadromuzun önemli parçalarından biri ve aslında satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuydu. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda çok ciddi teklifler gelince düşünmeye başladık, değerlendiriyoruz. Konu sayın başkanın yetkisindedir. Verilir mi, verilmez mi hocamızla ikisi başbaşa verip karar verecekler ama biz alternatifli bir kadro oluşturduk."

Kafkas, yurt dışı kampında 3 hazırlık maçı yapacaklarını, ağustos ayında da Göztepe ile hazırlık maçı oynayacaklarını kaydetti.

Paul Onuachu'ya Türkiye ve Körfez ülkelerinden teklifler geldiğini aktaran Kafkas, bozmak istemedikleri iskelet kadroda bu futbolcunun da yer aldığını belirtti.

Çok iyi bir teklif gelmesi halinde karar verebileceklerini ifade eden Kafkas, "Bizim satılmayacak hiçbir oyuncumuz yok aslında ama bu kadar iyi bir takım kurmuşken o iskeletten de çok fazla uzaklaşmak istemiyoruz. Çok iyi bir teklif geldiğinde hepsi satılabilir." dedi.

"Cabral, hiç Trabzon'a gelmeden transfer teklifi alan ilk oyuncu olabilir"

Cabral transferinde ilginç bir durum yaşandığına değinen Kafkas, "Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncu bile satılabilir, az daha satılıyordu zaten. Tarihe geçecekti herhalde, Cabral, hiç Trabzon'a gelmeden transfer teklifi alan ilk oyuncu olabilir. Gerçekten teklif aldı ama hiç düşünmediğimiz bir konu." ifadesini kullandı.

Kafkas, kadro planlaması kapsamında Draguş ve Lundstram ile yolların ayrılması için de görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika

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